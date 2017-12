Saúde Em Campo Grande, 1,2 mil pessoas devem ser operadas em ação contra catarata Conforme a Secretaria de Estado de Saúde, a demanda não é espontânea

Cerca de 1,2 mil cirurgias de catarata devem ser realizadas até o fim desta semana em ação conjunta entre Governo do Estado e o Hospital de Câncer Alfredo Abrão, em Campo Grande. As ações começaram ontem (18) e uma média de 400 pessoas são atendidas por dia. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) esclarece que a demanda não é espontânea. Todos os pacientes aguardam na fila pela cirurgia e foram contatados pelo Sistema de Central de Regulação (Sisreg) das microrregiões da Capital e de Ponta Porã.

Os pacientes operados terão três retornos: o primeiro, realizado dois dias após a cirurgia; o segundo sete dias depois; e o último retorno 30 dias após o procedimento. A região atendida inclui as cidades de Bandeirantes, Camapuã, Corguinho, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Rochedo, Terenos, Bonito, Porto Murtinho, Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru.

Com investimento de R$ 1,4 milhão do governo, os procedimentos (cirurgias e consultas) serão realizados no centros cirúrgicos e consultórios do Hospital de Câncer Alfredo Abrão. Na manhã desta terça-feira (19), o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) visitou a ação na Capital.