Paz e Esperança Campanha de Natal reúne mais de 160 empresários em Nova Andradina Haverá sorteio de cerca de 50 prêmios, incluindo um carro e motocicletas

A campanha “Natal de Paz e Esperança” promovida na cidade de Nova Andradina contará com a participação de mais de 160 empresas na edição deste ano, conforme informações divulgadas pela Associação Comercial de Nova Andradina (ACINA).

Segundo o Jornal da Nova, haverá sorteio de cerca de 50 prêmios, incluindo um carro, motocicletas, televisões, notebooks, celulares entre outros. Cada vez que o consumidor comprar um produto em uma das lojas identificadas, automaticamente estará concorrendo a um dos prêmios. O sorteio está previsto para o dia 30 de dezembro.

Para Maurício Nunes, presidente da Associação Comercial, a receptividade dos empresários foi muito grande, assim como da Prefeitura e da Câmara de Vereadores que, mais uma vez, apoiaram a campanha. "O interesse de todos mostra toda a seriedade e comprometimento que a diretoria da ACINA tem para com os seus sócios, parceiros e, principalmente, com a população de Nova Andradina”, ressaltou .



O horário de funcionamento do comércio em Nova Andradina será diferenciado no período de 11 a 15 de dezembro: das 8h às 20h. No dia 16 o comércio fica aberto das 8h às 17h. Entre os dias 18 e 22, das 9h às 22h. No dia 23, das 9h às 17h.

A ACINA é composta também pela vice-presidente Veridiana Kanashima; o 1º Tesoureiro Valdenor Mendes de Almeida; 2ª Tesoureira Juliana Alves Papacosta; 1 ª Secretária Fátima Nunes Farinha Soldan; e 2º secretário Fábio Mauricio Selhorst.