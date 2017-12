Linha internacional Brasileiros e paraguaios são presos durante operação antidrogas na fronteira Ação foi realizada em Pedro Juan Caballero e houve confronto

Operação antidrogas realizada no Paraguai resultou na prisão de 28 pessoas, sendo 12 brasileiros e 16 paraguaios, hoje, em Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira com Ponta Porã. Pistolas, um fuzil, drogas e dinheiro foram apreendidos com o grupo.

De acordo com informações do site paraguaio ABC Color, operação foi realizada na área de Cerro Cora'i, a cerca de dois quilômetros da linha internacional, pela Secretaria Nacional Antidrogas, Ministério Público e apoio da Polícia Nacional. Durante a intervenção, houve troca de tiros e os suspeitos foram detidos.

Segundo a promotora Alicia Sapriza, identidade dos presos ainda está sendo levantada.

“Houve um confronto, mas nenhum ferido grave. Tudo estava previsto porque se sabia que era um grupo armado que estava aqui. É por isso que viemos com pessoal operacional especializado”, disse a promotora.

Helicóptero foi utilizado na incursão ao local, onde funcionava depósito ilegal de cigarros.

Foram apreendidas duas pistolas com dois carregadores cada, um rifle M4 de 5,56 mm, uma espingarda de 12 mm, um quilo de maconha, dinheiro, 16 telefones celulares, 19 caminhões de 14 carros. Não foram divulgados maiores detalhes sobre o caso.

As cidades fronteiriças entre o Paraguai e o Brasil são as principais rotas para o tráfico de drogas, segundo a Secretaria Nacional Antidrogas.