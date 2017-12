MS-306 Bitrem desvia de buraco

e colide com outro veículo em rodovia Trecho está cheio de buracos devido às fortes chuvas na região

Duas carretas bitrem colidiram na rodovia MS-306, no município de Cassilândia. O que ocasionou o acidente foram os buracos da rodovia que voltaram a aparecer com início das chuvas.

A colisão ocorreu cerca de 10 km de Cassilândia, na descida da entrada da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), local considerado perigoso pelos motoristas, principalmente neste período de chuva, onde o trecho preocupa condutores, devido ao surgimento de buracos nas duas pistas.

De acordo com O Correio News, neste mesmo local, já ocorreram outros acidentes, inclusive óbitos resultante da falta de manutenção da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

Na manhã de ontem (9), uma carreta com placas de Urania (SP), carregada com soja, com destino ao interior de São Paulo, teve sua frente destruída quando o condutor, que estava sozinho, ao desviar dos buracos, acabou colidindo lateralmente com outra carreta, com placas de Xanxerê (SC).

Na outra carreta, o motorista estava com esposa e filho e vinham de Chapadão do Sul, com carga de adubo.

O motorista que provocou a colisão ficou preso ao volante, foi retirado por outros motoristas, apenas reclamando de dores lombares e levado para a Santa Casa de Cassilândia, apenas para observação.

O motorista que estava sozinho e provocou a colisão informou que vinha atrás de um caminhão boiadeiro e quando viu já estava em cima dos buracos. Ele tentou tirar lateralmente da cratera, mas não conseguiu e ao voltar colidiu na outra carreta.

Esse é o segundo acidente registrado na rodvia MS-306 em menos de 24 horas. O trecho de 100 km da rodovia, que liga Chapadão do Sul a Cassilândia, é considerado perigoso devido ao grande número de buracos encontrados na pista.

Outro registro ocorreu na última sexta-feira (8), onde morador de Chapadão do Sul, para não bater em outro carro, que também desviava dos buracos, teve de jogar seu veículo no matagal. O condutor acabou tendo perda total de seu carro. Ainda de acordo com o site, no ano passado foram registrados mais de 50 acidentes.