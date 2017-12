Dourados Bandidos invadem residência, agridem jovem e fogem levando objetos Criminosos conseguiram fugir e não foram localizados

Quatro criminosos invadiram uma residência, agrediram uma jovem, 27, e fugiram levando os objetos da casa, na madrugada de hoje, na Rua Joao Carneiro Alves, no Bairro Jardim Água Boa em Dourados. Eles estavam armados com faca e ameaçaram a vítima várias vezes.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a jovem estava dormindo na casa da amiga que estava viajando, quando ladrões arrombaram a porta dos fundos e invadiram a casa. Em seguida, eles foram até a cozinha da residência, pegaram facas que estavam no ármario, e a anunciaram o assalto.

Os criminosos levaram a vítima até o quarto onde a amarraram com um cinto de corrente e exigiram que ela entregasse a chave do veículo Ford Ka que estava na garagem. A jovem respondeu que estava apenas dormindo na casa e não sabia onde a amiga teria guardado.

Os criminosos fugiram a pé pela porta dos fundo e não foram localizados.

Depois de ser desamarrada, jovem ficou com ferimentos no braço direito, no rosto e punhos. Ela deu a característica de apenas dois dos criminosos, sendo um deles negro, estatura média, usava boné de aba reta branco, camiseta branca e short cor mostarda. Outro era moreno, alto e também usava boné de aba reta.

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) em Dourados e diligências estão sendo feitas para localizar os assaltantes.