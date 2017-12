INTERIOR Bandidos fazem família refém e

roubam caminhonete em Três Lagoas Vítimas foram amarradas e trancadas no banheiro

Dois bandidos fizeram família refém na manhã deste domingo (10) no Bairro Colinos, em Três Lagoas. A dupla levou a caminhonete Hilux e três armas de fogo. Segundo o site Expressão MS, testemunhas chamaram a Polícia Militar após ouvirem barulhos na residência e gritos das vítimas.

Equipe do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) foi ao local e casa estava com alarme disparado, cerca elétrica danificada e uma das portas arrombadas. As vítimas estavam amarradas e trancadas no banheiro da casa.

De acordo com o site, os suspeitos roubaram duas espingardas, um revólver e a caminhonete fugindo logo em seguida.

Militares da Rondas Ostensivas Táticas do Interior (Rotai) fizeram buscas pela região e localizaram a caminhonete da família sendo conduzida em alta velocidade. Os policiais tentaram abordar, mas os suspeitos conseguiram fugir. Os bandidos abandonaram o veículo e evadiram a pé.

O veículo foi localizada na Rua Bernadino Antonio Leite no Bairro Vila Nova e os suspeitos ainda não foram encontrados.