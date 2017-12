Sidrolândia Bandidos armados invadem sorveteria, proprietário reage e um acaba baleado Assaltante ferido foi preso e comparsas conseguiram fugir

Dois criminosos invadiram uma sorveteria e renderam o proprietário, 56, na noite de ontem (12), no Bairro São Bento, em Sidrolândia. Durante a fuga, dono do estabelecimento reagiu ao assalto e um dos bandidos foi baleado no pé.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta das 23h, dois criminosos armados entraram no local enquanto um comparsa ficou esperando do lado de fora. Os autores pegaram cerca de R$80 do caixa do comércio e tentaram fugir.

O comerciante reagiu e começou a agredir um dos criminosos que estava armado. Na briga o revólver disparou e acabou acertando o bandido no pé direito. Outro criminoso tentou esfaquear a vítima, mas o proprietário conseguiu desarmar o assaltante.

A dupla conseguiu fugir com a ajuda do comparsa que esperava do lado de fora da sorveteria. A Polícia Militar foi acionada no local e após diligências, o assaltante baleado foi localizado recebendo atendimento médico no Hospital Municipal. Ele foi preso e encaminhado até a Delegacia de Polícia, porém os comparsas não foram localizados.