Procon Bancos são autuados por não fornecerem comprovante do tempo de atendimento Lei exige que banco forneça senha com horário de entrada e saída do cliente

Duas agências bancárias foram autuadas ontem pela Superintedência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon), por não oferecerem aos clientes comprovantes do tempo final de atendimentos, em São Gabriel do Oeste.

Fiscais do Procon foram aos locais após denúncia sobre demora no atendimento, porém, no dia da fiscalização não foi comprovada irregularidade quanto ao tempo de espera, mas quanto ao fornecimento do comprovante.

Lei estadual nº 2.085/2000 exige que os bancos forneçam ao cliente uma senha com o registro eletrônico do horário de sua entrada e saída do estabelecimento. Em Mato Grosso do Sul, as institutições bancárias e financeiras são obrigadas a prestar atendimento à população em no máximo 15 minutos.

Por conta da não entrega do registro, as agências, localizadas no centro da cidade, foram autuadas.

Superintendente do Procon, Marcelo Salomão, disse que a maioria das denúncias que chegam ao órgão relacionadas a agências financeira são sobre demora na fila. Segundo ele, em 2017, a equipe de fiscalização visitou 78 instituições bancárias para averiguar denúncias de demora no atendimento, o que resultou em 55 autuações.