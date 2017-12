Miranda Autoridades têm missão de convencer moradores afetados pela cheia Muita gente quer esperar até o último instante para sair de casa

Com o nível do Rio Miranda subindo e se aproximando das casas de alguns moradores dos bairros Maria do Rosário, o trabalho agora das autoridades do município é de convencer as famílias mais ameaçadas pela água.

Conforme o secretário de obras Amarildo Arguelho, que participa das visitas às pessoas, muita gente quer esperar até o último instante para sair de casa, o que é arriscado.

"Muita gente quer sair quando a água começa a entrar em casa, mas o nosso medo é que de noite a água suba muito rápido e não dê tempo. É mais complicado sair assim", disse.

Até o momento, conforme o secretário, 11 famílias já foram removidas de casa e realocadas no vestiário do estádio municipal de Miranda e em uma escola. Os bairros Beira Rio, Morada do Pantanal e Nova Miranda também foram afetados pela rápida alta do nível do rio.

Até a manhã desta quinta-feira (7), conforme as autoridades do município, o nível do rio estava em 7,36 m. "De tarde abaixou um pouco e agora de manhã nos informaram que voltou a subir 5 centímetros, mas não tenho exatamente o nível atual", completou o secretário.

Ainda conforme o secretário de obras, não choveu em Miranda nesta quinta, mas a nova alta do nível do rio se deve a chuvas que caíram na cabeceira do rio, em municípios acima de Miranda.

"O trabalho agora para essa sexta é continuar indo nas casas mais afetadas e verificando os riscos. Tentando convencer as pessoas a saírem de casa para não acontecer o pior", concluiu.