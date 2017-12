ALERTA Aumento de acidentes está ligado ao consumo de álcool Dados da PRF são divulgados pela concessionária responsável pela BR-163

Um levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) comparando o número de acidentes ocorridos em 2014 e 2017, na BR-163, aumentou em razão da combinação consumo de álcool e direção. A causa "ingestão de álcool" subiu de 5,8% dos casos para 9,1%. Isso resultou em um salto de 57% no item como causa provável dos acidentes.

A informação está sendo divulgada pela concessionária responsável pela estrada, como alerta preventivo à população. De acordo com o gestor de atendimento, Fausto Camilotti, apesar de todos os investimentos em obras, sinalização, operação e campanhas educativas, o mau comportamento dos motoristas tem sido determinante no aumento da violência das estradas.

"Há três anos, a causa "ingestão de álcool" aparecia em 5,8% dos casos. Hoje, esse percentual é de 9,1%", destaca Camilotti. "Ou seja, a "ingestão de álcool" saltou de 7ª posição das causas prováveis, em 2014, para a 2ª posição, em 2017, só perdendo para "falta de atenção à condução", que está em primeiro lugar".

Camilotti destaca que a preocupação é maior nessa época do ano, em que acontecem as festas de confraternização tendem a aumentar a quantidade de motoristas que dirigem sob efeito do álcool. Em função disso, a CCR MSVia e a Polícia Rodoviária Federal vão retomar ações conjuntas na BR-163/MS, PRF.

As ações incluem blitze educativas em pontos estratégicos, com distribuição de folheto, afixação de faixas na rodovia e divulgação de dados sobre acidentes na rodovia. Além disso, a PRF vai ampliar as frentes de fiscalização com o objetivo de reprimir os motoristas que insistem em descumprir a lei.

"Parece um chavão, mas o motorista tem que levar a sério o alerta: se beber, não dirija; se dirigir, não beba", reafirma o engenheiro. "Precisamos mudar urgentemente essa cultura de que beber não afeta a capacidade de dirigir. Afeta, sim. Dirigir sob efeito do álcool mata!".