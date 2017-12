ANO LETIVO 2018 Aulas na Rede Estadual de Ensino começam no mês de fevereiro Período de pré-matrícula na Rede Estadual de Ensino vai até 31 de dezembro de 2017

Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje o Calendário Escolar que será operacionalizado nas escolas da Rede Estadual de Ensino em 2018. Conforme a Secretaria de Estado de Educação (SED), o ano letivo terá início no dia 6 de fevereiro, com duração de 208 dias.

O calendário prevê 204 dias letivos e 4 dias de exames finais, além de nove sábados letivos para a realização dos encontros do Projeto Família na Escola; formação continuada; e festa junina.

MATRÍCULAS

O período de pré-matrícula na Rede Estadual de Ensino vai até 31 de dezembro de 2017, pelo site da Matrícula Digital. O interessado deve cadastrar seus dados pessoais, escolher três escolas de sua preferência e aguardar a designação, no dia 5 de janeiro de 2018.

Para efetivar a matrícula, o responsável pelo estudante deverá comparecer pessoalmente na escola para qual foi designado, de 8 a 12 de janeiro de 2018, munido dos documentos listados no comprovante de pré-matrícula.

Para quem perder os prazos da primeira etapa, haverá uma nova chance de pré-matrícula, no início do ano que vem: entre 7 e 12 de janeiro, com designação em 14 de janeiro e efetivação de 15 a 19 de janeiro de 2018.