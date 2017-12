FLAGRANTE Após denúncias, traficante é preso

16 DEZ 2017 Por MARESSA MENDONÇA 16h:38

A maconha e o veículo foram apreendidos e levados para a delegacia do município. - Divulgação/PM Homem identificado Dinarte Tomé Dos Santos foi preso na manhã de hoje depois de ser flagrado com 234 tabletes de maconha escondidos na carroceria de Fiat Strada. O flagrante aconteceu na MS-134, em Nova Andradina. Por volta das 10h, a PM recebeu denúncia anônima de que Fiat Strada carregado com droga passaria pela MS-134. Com essas informações, os militares deram ordem de parada ao condutor. Tomé ficou nervoso durante a abordagem e teve o carro revistado. A droga estava na carroceria. Com ele, os policiais encontraram ainda um "mapa" com a rota por onde ele passaria. O local para onde o criminoso levaria a droga não foi informado. A maconha e o veículo foram apreendidos e levados para a delegacia do município.

