TEMPO INTEGRAL Alunos de escola estadual vivenciam

rotina de jornalistas em projeto Eles têm jornal impresso, canal no Youtube e página no Facebook

Alunos da escola estadual de tempo integral Manoel Bonifácio Nunes da Cunha, no Jardim Tarumã, em Campo Grande, têm vivenciado a rotina de jornalistas com a produção de um jornal impresso, criação de um canal no Youtube e de página no Facebook.

O projeto faz parte de uma disciplina complementar e tem como objetivo motivar os estudantes na escrita, oralidade, comunicação e interação social.

Segundo o professor gerenciador de tecnologias e recursos midiáticos, Alex Barbosa de Lima, que auxilia o grupo de estudantes, “são utilizadas as salas de tecnologia educacional, de multimeios e de vídeo, aparelhos de telefone celular, notebooks e a rádio escolar para produção final dos trabalhos apresentados”.

A estudante e integrante do projeto, Geovana Pereira, completa que reuniões são feitas semanalmente para a definição dos assuntos que serão abordados. “Somos nós que produzimos e editamos o conteúdo e, como resultados, passamos as informações de nossa escola para a sociedade”, diz.

Outra professora que acompanha o trabalho, Patrícia Cardoso, declara que, com a cobertura de eventos e divulgação de notícias da escola, os estudantes “passam a desempenhar um papel agradável, com proficiência e qualidade para o século 21”.

Na prática, os alunos fazem a seleção de textos e imagens, linha editorial, secções temáticas, titulação, paginação, grafismo e fotografia. (Com assessoria)