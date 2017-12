Rio Brilhante Adolescente de 15 anos é encontrado

morto com com 11 facadas Um homem e um adolescente foram presos e confessaram o crime

Lucas de Souza Benites, 15 anos, foi encontrado morto com 11 facadas na manhã de hoje, em Rio Brilhante. Suspeitos foram presos e não tiveram a identidade divulgada.

De acordo com informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, testemunhas disseram que o adolescente se desentendeu com outras pessoas na rua Acelino Carlos Rigo, na noite de ontem. Conforme levantamento da perícia técnica, foi neste local que recebeu os primeiros golpes de faca.

Mesmo ferido, Benites conseguiu correr por cerca de 100 metros, vindo a cair no quintal de uma residência em construção, onde foi encontrado morto.

Vítima foi atingida por vários golpes nas mãos, pescoço, tórax e braço. No bolso do adolescente foram encontrados R$ 4,15 em moedas e uma porção de maconha.

Durante a tarde, suspeitos, sendo um homem e um adolescente, foram presos em flagranet e confessaram o crime. Não há informações sobre as motivações do homicídio e caso está em investigação.