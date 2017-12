DIOGRANDE Administração municipal reajusta

IPTU em 2,56% para próximo ano Porcentagem foi realizada com base em aumento do IPCA-E

Conforme divulgado pelo Correio do Estado na edição de sábado (9), a Prefeitura de Campo Grande reajustou em 2,56% o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O decreto foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (11) e já está em vigor.

Para o reajuste a administração municipal levou em consideração o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apresentou variação de 2,56% entre os meses de outubro de 2016 até setembro de 2017.

Os demais critérios para a base de cálculo do reajuste estão no Diogrande, entre as páginas três e vinte.

FINANÇAS

O montante estimado de arrecadação com o principal imposto do município, até o fim de janeiro do próximo ano, é de R$ 180,2 milhões, diante dos 171,7 milhões obtidos neste ano.

A meta foi divulgada pelo secretário municipal de Finanças, Pedro Pedrossian Neto. “Olha, nós estamos projetando um crescimento. Temos agora expectativa de crescimento em média de 5% no total. Então 2,56% são a reposição da inflação e o restante é o crescimento vegetativo, mesmo, da cidade”, enfatizou o secretário.