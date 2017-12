BR-060 Acidente mata advogado de 28 anos

e deixa mãe e irmã feridas Cesar Augusto Faune Nunes viajava para a Capital

Acidente ocorrido na tarde de hoje deixou uma pessoa morta e outras duas feridas na BR-060, em Paraíso das Águas. O advogado Cesar Augusto Faune Nunes, 28 anos, viajava em companhia da mãe, Sandra Gessy Nunes, e da irmã, identificada apenas como Letícia, quando bateu a caminhonete que conduzia em outro veículo. O jovem morreu na hora.

Conforme o site O Correio News, o acidente ocorreu depois que o condutor de uma caminhonete fez uma manobra incorreta ao entrar numa estrada vicinal. Ele acabou provocando a colisão com a Ford Ranger, em que viajava a família de César.

Mãe e a irmã do rapaz foram socorridas e encaminhadas para o hospital de Chapadão do Sul com várias fraturas pelo corpo, porém, conscientes e orientadas.

Segundo o site, familiares contaram que César estava a caminho do aeroporto de Campo Grande, de onde embarcaria para uma viagem à Europa.