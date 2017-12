MS-475 Acidente deixa mulher ferida na

rodovia em Glória de Dourados As causas do acidente serão apuradas pela polícia da região

Acidente na rodovia MS-475 deixou uma mulher de 33 anos ferida na manhã de hoje, por volta das 9h, no distrito de Guassulândia, em Glória de Dourados. Condutor do veículo não sofreu ferimentos.

Segundo informações do Vicentina Online, as causas do acidente ainda serão apuradas pela polícia. A vítima foi socorrida por equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada até o hospital de Glória de Dourados.

Ainda de acordo com o site, na rodovia não havia testemunhas e as vítimas não souberam informar as causas do acidente.