MEGA AÇÃO Ação social tem atendimentos de graça, sorteio de cesta básica e shows A ação contou com a ajuda de 40 parceiros e 350 voluntários

A rádio Mega 94 com o apoio de parceiros, realizou nessa manhã, uma ação social voltada para os moradores do Bairro São Conrado. A ação aconteceu na Escola Estadual Elia Franca Cardoso, localizada na Rua Sargento Jonas Sérgio de Oliveira em Campo Grande.

De acordo com a Gerente da rádio e coordenadora do evento, Maina Vilas Boas, já passaram pelo evento, cerca de 3 mil pessoas. A ação contou com a ajuda de 40 parceiros e 350 voluntários.

Para Maina, o objetivo do evento é valorizar o ouvinte. " Nós temos um público bem forte nesse bairro e realizamos essa ação social como forma de agradecimento ao nosso público", afirma.

Durante o evento, moradores da região tiveram acesso a vagas de emprego pela Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Fundar), a unidade móvel de biblioteca do SESC, atendimento odontológico pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), além de shows e sorteios de cestas básicas.

A comerciante Juliana Silva Ferreira, 36, levou os filhos para brincar por volta das 9h30 e aproveitou para assistir o show. Para ela, essa ação é muito importante porque a população muitas vezes não tem condições financeiras de deslocar até o centro da cidade e realizar todos os procedimentos de uma vez.

Para a funcionária pública, Helena Gonçalves da Silva, 58, acha o ideal seria que esta ação fosse realizada todos os meses.