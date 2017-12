Magnitude 6,5 Terremoto na Indonésia deixa pelo menos três mortos em Java Por conta do tremos, autoridades chegaram a dar alerta para tsunami

Um poderoso terremoto de magnitude 6,5 na escala Richter atingiu a ilha de Java na Indonésia, pouco antes da meia-noite de sexta-feira (15), com autoridades relatando a morte de três pessoas e danos a centenas de edifícios.

O US Geological Survey informou que o epicentro do terremoto localizou-se a uma profundidade de 92 km (57 milhas), cerca de 52 km a sudoeste de Tasikmalaya.

Devido ao tremor, a agência nacional de gestão de desastres da Indonésia chegou a ativar os sistemas de alerta de tsunami no sul de Java, o que levou milhares de pessoas a esvaziarem algumas áreas costeiras. Entretanto nenhum tsunami foi detectado.

Os tremores foram sentidos na região de Java Central e na parte oeste. No início do mês, um terremoto deixou ao menos 97 mortos.

Sutopo Purwo Nugroho, porta-voz da agência de desastres, disse neste sábado (16) que três pessoas foram mortas, sete estão feridas e centenas de edifícios foram danificados, incluindo escolas, hospitais e edifícios governamentais em Java Oeste e Central.

Dezenas de pacientes tiveram que ser se deslocadas de um hospital em Banyumas e acabaram abrigadas em tendas, disse ele.

De acordo com relatos locais, o terremoto balançou os edifícios por vários segundos na capital, Jacarta. Alguns moradores de edifícios de apartamentos de alta elevação no centro de cidade rapidamente deixaram seus apartamentos.

A agência de meteorologia e geofísica da Indonésia informou que um terremoto de magnitude 5,7 no início do sábado também atingiu o sul de Java Oeste. Disse que o terremoto não tinha potencial de tsunami.

Java, a ilha mais povoada da Indonésia, abriga mais de metade dos 250 milhões de habitantes do país.