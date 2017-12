Dezembro Vermelho Temer sanciona lei sobre campanha nacional contra doenças sexuais

Para ampliar as ações de conscientização sobre a prevenção ao HIV/Aids e outras doenças sexualmente transmissíveis, o presidente da República, Michel Temer, sancionou a lei que prevê uma campanha nacional, denominada Dezembro Vermelho, a ser realizada todos os anos no País. Em referência à mobilização, prédios públicos por todo o País foram iluminados com luzes de cor vermelha.

No Brasil, os casos de Aids e a mortalidade provocada pela epidemia estão caindo, de acordo com nova edição do Boletim Epidemiológico de HIV/Aids, lançado no início deste mês.

A pesquisa indica que em 2016 a taxa de detecção de casos foi de 18,5 casos por 100 mil habitantes – uma redução de 5,2% em relação a 2015, quando era registrado 19,5 casos. Já na mortalidade observa-se uma queda de 7,2%, a partir de 2014, quando foi ampliado o acesso ao tratamento para todos. Passou-se de 5,7 óbitos por 100 mil habitantes para 5,2 óbitos, em 2016.

Neste ano, 541 mil pessoas devem receber medicamentos de forma gratuita do Governo do Brasil, único País do mundo com previsão legal para distribuição dos remédios.