Evento Nacional Temer cancela participação

em convenção do PMDB

Depois de ter sido anunciado diversas vezes no microfone, o presidente Michel Temer cancelou sua participação na convenção nacional do PMDB na manhã desta terça-feira (19).

A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto não informou o motivo da ausência. O governo declarou que toda a agenda do presidente para o dia está mantida.

O ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) deixou o evento e foi ao Palácio do Jaburu para se reunir com Temer.

Nos bastidores, aliados falam em "cansaço" do presidente e num incômodo gerado por uma sonda colocada para ajudá-lo a urinar.

O presidente se recupera de uma intervenção cirúrgica para desobstruir a uretra. Ele ficou internado por dois dias em São Paulo.

Assessores do presidente dizem que ele se ausentou para evitar constrangimento durante o evento, já que havia a possibilidade de protestos contra o presidente da sigla, o senador Romero Jucá (RR). Entretanto, não houve qualquer manifestação no centro de convenções onde ocorre o evento.

Temer deveria discursar logo no início do encontro. Jucá anunciou que Temer estava a caminho do evento três vezes na abertura da convenção.

Mais tarde, quando sua ausência foi confirmada, ele disse que a programação seria mantida. "Inclusive fazendo as homenagens necessárias a esse presidente, que em tão pouco tempo teve a coragem de mudar a realidade do Brasil", disse.

O PMDB realiza sua convenção nacional nesta quinta em um evento esvaziado. O objetivo é discutir mudanças e seu estatuto. O partido vai colocar em votação a mudança de seu nome para MDB.