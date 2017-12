MUDANÇAS NA APOSENTADORIA Sem data para votação, relatório da reforma da Previdência deve ser lido hoje

Está prevista para esta quinta-feira (14), a leitura do parecer do relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia (PPS-BA), no plenário da Câmara. A sessão está prevista para às 9h.

A leitura em plenário é aguardada pelo Palácio do Planalto. Em nota divulgada na noite de quarta-feira (13), a Presidência da República informou que Temer “espera ainda para amanhã a leitura da emenda aglutinativa do deputado Arthur Maia sobre a reforma da Previdência”.

"Somente depois disso, o presidente discutirá com os presidentes do Senado Federal, Eunício Oliveira, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a data de votação da proposta", pontuou a nota do Planalto.

O presidente Michel Temer deverá retornar nesta quinta-feira (14) a Brasília, após passar por procedimento de desobstrução da uretra na tarde desta quarta-feira no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Nesta quarta-feira (13), o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), afirmou que a votação da proposta de reforma da Previdência ficará para fevereiro do ano que vem.

Segundo o senador, a decisão foi tomada após acordo entre os presidentes do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Jucá disse que o Palácio do Planalto “participou do entendimento”.

A colunista do G1 Andréia Sadi apurou que a fala de Jucá irritou a cúpula do Planalto. Segundo o blog da jornalista, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, escalou o líder do governo no Congresso, André Moura (PSC-SE), para tentar neutralizar a fala de Jucá.

Horas após as declarações do líder do governo do Senado, o Palácio do Planalto divulgou nota para informar que o presidente Michel Temer ainda definirá a data da votação com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE).

De acordo com o colunista do G1 e da GloboNews Gerson Camarotti, o Planalto avalia que Jucá "atropelou" o governo porque a estratégia era guardar o anúncio para esta quinta (14), evitando o esvaziamento do debate.