Amazonas Seis homens são mortos a tiros de fuzil em jogo de futebol em Manaus

Seis homens foram mortos a tiros de fuzil enquanto jogavam futebol na noite desta terça-feira (12), em Manaus. Outros nove saíram feridos. A Polícia Civil vinculou a chacina à disputa pelo controle do narcotráfico na capital do Estado.

O crime aconteceu no bairro Compensa, berço da facção criminosa Família do Norte (FDN), responsável pelo massacre do Ano-Novo em dois presídios de Manaus, que terminou com 63 mortos.



Segundo relatos colhidos pela polícia, o crime ocorreu por volta das 22h.



Duas equipes de futebol treinavam num campo de chão batido quando homens armados chegaram atirando. As vítimas têm entre 17 e 33 anos, segundo identificação do IML (Instituto Médico Legal).



Após a chacina, o policiamento foi reforçado na cidade. Segundo fontes da segurança pública, há a suspeita de que a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), principal alvo da FDN durante o massacre do Ano-Novo, esteja por trás da chacina no Compensa.