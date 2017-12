Confronto Sargento é o 129º policial morto

no estado do Rio de Janeiro este ano

O segundo-sargento Fabio Alexandre Eufrásio Silva, de 45 anos, foi o 129º policial militar morto este ano no estado do Rio de Janeiro. Ele estava hoje (18) em uma patrulha, que tentou abordar um grupo de criminosos em um carro, na zona norte da cidade do Rio, quando foi morto, segundo informações da Polícia Militar (PM).

O sargento foi atingido durante o confronto com os criminosos que, segundo a PM, ainda roubaram seu fuzil. Ele foi levado para o Hospital Geral de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos. O outro policial da guarnição não ficou ferido.

O sargento Fabio estava há 18 anos na Polícia Militar. Ele deixa esposa e seis filhos. Assim como Fabio, mais 26 policiais militares foram mortos em serviço neste ano.

Depois da morte do sargento, equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e das unidades de Polícia Pacificadora da região estão atuando nas comunidades Arará, Mandela e Manguinhos. O fuzil roubado foi recuperado, segundo a PM, em Manguinhos.