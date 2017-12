Loteria Quina acumula e pode pagar até

R$ 3,7 milhões no próximo sorteio

O concurso 4554 da Quina acumulou. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o próximo prêmio deverá ser de R$ 3,7 milhões. Os números sorteados nesta terça-feira (12), em Bragança Paulista (SP), foram: 12, 14, 25, 58 e 68. Confira o rateio:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 61 apostas ganhadoras, R$ 7.258,65

Terno - 3 números acertados - 6.015 apostas ganhadoras, R$ 110,69

Duque - 2 números acertados - 155.372 apostas ganhadoras, R$ 2,35

LOTOMANIA

Uma aposta de São Paulo acertou as 20 dezenas do concurso 1822 da Lotomania e vai ganhar um prêmio de R$ 8.831.129,36. As dezenas sorteadas foram: 12, 14, 25, 29, 32, 37, 45, 50, 52, 54, 60, 61, 63, 73, 77, 78, 79, 82, 97 e 98. Veja o rateio:

20 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 8.831.129,36

19 acertos - 15 apostas ganhadoras, R$ 25.070,19

18 acertos - 226 apostas ganhadoras, R$ 1.485,67

17 acertos - 1.984 apostas ganhadoras, R$ 118,46

16 acertos - 11.925 apostas ganhadoras, R$ 19,70

15 acertos - 49.524 apostas ganhadoras, R$ 4,74

0 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 188.026,46

TIMEMANIA

O concurso 1118 da Timemania acumulou. As dezenas sorteadas foram: 05, 19, 23, 36, 55, 57 e 71. O "time do coração" foi o Atlético/GO. Confira o rateio:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 7 apostas ganhadoras, R$ 10.741,25

5 números acertados - 221 apostas ganhadoras, R$ 486,02

4 números acertados - 3.908 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 32.836 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração - Atlético/GO - 8.664 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA

Uma aposta de Porto Velho (RO) acertou as seis dezenas do primeiro sorteio do concurso 1729 da Dupla-Sena. Veja as dezenas e o rateio de cada sorteio:

1º sorteio - 03, 06, 09, 15, 23 e 29

Sena - 6 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 5.672.371,84

Quina - 5 números acertados - 63 apostas ganhadoras, R$ 1.681,45

Quadra - 4 números acertados - 2.144 apostas ganhadoras, R$ 56,46

Terno - 3 números acertados - 33.446 apostas ganhadoras, R$ 1,80

2º sorteio - 16, 21, 23, 24, 31 e 46

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 29 apostas ganhadoras, R$ 3.287,53

Quadra - 4 números acertados - 1.447 apostas ganhadoras, R$ 83,66

Terno - 3 números acertados - 26.739 apostas ganhadoras, R$ 2,26