Rio de Janeiro Quadrilha chega pelo mar e explode agência bancária em Paraty Segundo testemunhas, pelo menos 12 pessoas invadiram a vila

Uma quadrilha invadiu a Vila Residencial de Mambucaba, em Paraty, RJ, durante a madrugada deste domingo (10) e explodiu uma agência do banco Santander. De acordo com informações da Polícia Militar, pelo menos 12 criminosos chegaram pelo mar com armamentos pesados.

Os moradores disseram que ouviram três explosões e, na sequência, houve uma intensa troca de tiros — primeiro, entre bandidos e vigias da vila; depois, entre os criminosos e policiais militares que chegaram para reforçar a segurança. A ação aconteceu por volta das 4h da manhã.

Além da explosão na parte da frente da agência, os bandidos também invadiram uma casa vazia nos arredores. A quadrilha arrombou as portas e explodiu uma parade, fazendo um buraco para chegar até os fundos da agência, onde estaria o cofre.

Os bandidos conseguiram fugir pelo mar, deixando marcas pela areia da praia. Eles também encheram as ruas de pregos para atrapalhar o trabalho da polícia. Há cápsulas de munições de fuzil pelo asfalto, informação também confirmada pela Polícia Militar. Os assaltantes levaram dinheiro, mas a quantia ainda não foi confirmada pela agência bancária.

O relato das testemunhas é de pânico. Muitos contaram que viram homens correndo pelas ruas com armamentos pesados. Segundo relatos, o sistema de comunicação entre as residências e a portaria da vila foi cortado durante a ação. Apesar de todo o transtorno, a informação confirmada pela Polícia Militar é de que ninguém ficou ferido.

Em nota, a Eletronuclear lamenta o ocorrido e está à disposição das autoridades para colaborar nas investigações.

A Vila Residencial de Mambucaba é considerada uma área de segurança nacional. A entrada de veículos e pedestres é controlada por questões de segurança, já que no local moram os principais funcionários das usinas nucleares.

É a segunda vez este ano que a agência do Santander é atacada por bandidos. No dia 10 de abril, uma funcionária de uma loja levava um malote de dinheiro para depositar quando foi abordada por assaltantes. Na ocasião, também teve tiroteio e os bandidos fugiram pelo mar.