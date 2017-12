Saída anunciada Publicada exoneração de Antonio Imbassahy da Secretaria de Governo

O Palácio do Planalto publicou nesta quinta-feira (14) a exoneração de Antonio Imbassahy (PSDB-BA) do cargo de ministro da Secretaria de Governo.

A saída de Imbassahy do ministério já havia sido anunciada na última sexta-feira (8), quando ele enviou uma carta para o presidente Michel Temer pedindo a demissão.

A Secretaria de Governo é responsável pela articulação política do Planalto com o Congresso. O nome do novo ministro, deputado Carlos Marun (PMDB-MS), também já havia sido anunciado. A posse dele está prevista para esta quinta.

Histórico

A saída de Imbassahy do governo vinha sendo debatida desde novembro, quando o PSDB iniciou o movimento de deixar a base aliada. Além disso, alguns partidos da sustentação do governo no Congresso tinham críticas com relação ao trabalho do agora ex-ministro.

O comando da Secretaria de Governo foi negociado pelo governo com o PMDB, como parte das articulações do Palácio do Planalto em busca de votos para a reforma da Previdência.