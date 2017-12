democracia ativa Projeto quer deixar em aplicativos na internet e no celular prestação de contas Senadora Simone Tebet foi relatora do projeto em comissão

Proposta que garante a participação dos cidadãos na gestão orçamentária e na fiscalização de obras e prestação de serviços públicos pode seguir para a Câmara dos Deputados. A ideia é garantir a transparência dos atos públicos.

O projeto é do senador João Capiberibe (PSB-AP) e cria o mecanismo de gestão compartilhada. Por ele, grupos de cidadãos organizados em aplicativos disponíveis na internet ou em telefone celular poderão acompanhar a aplicação orçamentária, financeira e a execução de obras, prestação de serviços e compras de materiais e equipamentos pelo poder público.

Pela proposta, os órgãos da administração direta e indireta de todos os Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios deverão disponibilizar na internet ferramentas para o acompanhamento popular.

A relatora da matéria na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, senadora Simone Tebet (PMDB-MS), acredita que a iniciativa vai permitir a efetiva transparência dos atos públicos.

“Prima, entre tantos princípios essenciais ao exercício da cidadania e da democracia, o direito à informação, o direito à participação popular. No futuro, será um projeto lembrado como um projeto pioneiro no que se refere à aplicação efetiva do princípio constitucional da publicidade e da transparência”, avaliou.

O senador Cristovam Buarque (PPS-DF) avaliou que a gestão compartilhada vai melhorar a imagem dos políticos na sociedade. “Esse é um tipo de projeto que traz a necessária transparência, fundamental para resgatar a credibilidade da política na opinião pública brasileira. Eu espero que rapidamente esse projeto caminhe e que a gente possa tê-lo como balizador das ações no mundo da política em gera, do Executivo, Legislativo e Judiciário.”

O projeto seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados, a menos que haja recurso para que seja votado no Plenário do Senado.