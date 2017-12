Marcello Miller Pivô de polêmica de delação da JBS,

ex-procurador é liberado para advogar

Um dos principais personagens da polêmica envolvendo a delação da JBS, o ex-procurador Marcello Miller está liberado para voltar a advogar.

Em setembro, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) decidiu suspender a carteira de Miller por 90 dias.

Ele é suspeito de ter atuado na defesa da JBS pelo escritório de advocacia Trench Rossi Watanabe quando ainda tinha cargo no MPF (Ministério Público Federal) -seu desligamento oficial foi em abril, mas admitiu ter começado a ajudar a empresa em fevereiro.

O embargo terminou nesta semana e, agora, o ex-procurador pode atuar normalmente.

Apesar de não ter mais a suspensão, Miller responde a uma série de procedimentos e investigações, no Ministério Público, na Polícia Federal e na própria OAB.

À reportagem, por meio de nota, o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Rio informou que "a suspensão preventiva da carteira de Marcello Miller terminou por força legal -o prazo máximo previsto na Lei federal 8.906/1994 é de 90 dias- no último dia 10".

"Importante ressaltar, porém, que o processo ético-disciplinar que apura todos os fatos ligados à conduta do advogado, com análise da perda definitiva do registro profissional, continua em paralelo à investigação policial e dentro do rigor exigido pelas normas da entidade", acrescentou.

O processo está em sigilo.

CARREIRA

Na quebra de sigilo de e-mails de Miller, feita pela CPI da JBS, há um documento em sua caixa de entrada de abertura de uma empresa para advogar.

O nome dado foi "Marcello Miller Advogados - Sociedade Individual de Advocacia".

Logo que veio à tona a polêmica envolvendo sua atuação, o ex-procurador se desligou do escritório em que trabalhou por apenas três meses -o Trench Rossi.

Procurado, Miller não se manifestou sobre o assunto.