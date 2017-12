Oportunidade Órgãos públicos abrem 980 vagas

e salários chegam a R$ 9,3 mil

Ao menos 11 órgãos abrem inscrições nesta segunda-feira (4) para mais de 982 vagas e formação de cadastro de reserva para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Os salários chegam a R$ 9.351,17.

Nos concursos para formação de cadastro de reserva, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Veja os órgãos que abrem inscrições:

Prefeitura de Guarapari (ES)

A Prefeitura de Guarapari (ES) abre inscrições para selecionar guarda vidas e professores. Para a seleção de guarda vidas são 60 vagas e o salário é de R$ 965,42. As inscrições vão até o dia 12 de dezembro e os candidatos precisam ter cursado o ensino fundamental. Já para professores os salários podem chegar a R$ 2.073,28 e é necessário ter curso superior, mas o número de oportunidades não foi divulgado. Os interessados podem se candidatar até o dia 13 de dezembro. Os editais e locais de inscrição podem ser consultados no site da prefeitura de Guarapari.

Câmara Municipal de Paracuru (CE)

A Câmara Municipal de Paracuru vai selecionar profissionais de nível fundamental e médio para 12 vagas para cargos administrativos, de vigia e motorista. Os salários são de R$ 937,00. As inscrições vão até o dia 22 de dezembro e devem ser feitas na sede da Câmara. Veja mais informações no site da instituição.

Câmara Municipal de Monte Belo (MG)

A Câmara Municipal de Monte Belo (MG) vai selecionar duas recepcionistas, um contador e um auxiliar de serviços gerais (quatro vagas). O nível de escolaridade exigido vai de fundamental incompleto até ensino superior e os salários chegam a R$ 1.900,00. O edital está disponível no site da organizadora, onde as inscrições também podem ser feitas até o dia 10 de janeiro de 2018.

Prefeitura de Rolim de Moura (RO)

A Prefeitura de Rolim de Moura (RO) abre concurso para 91 vagas de auxiliar de inspeção e médico veterinário. São 26 vagas imediatas e 65 para cadastro de reserva e os salários podem chegar a R$ 9.351,17. A escolaridade exigida vai de ensino médio a superior. O edital foi publicado no diário oficial do município e as inscrições devem ser feitas na Secretaria Municipal de Agricultura até o dia 13 de fevereiro.

Prefeitura de São Roque do Canaã (ES)

A Prefeitura de São Roque do Canaã (ES) abre inscrições para 157 vagas em diversas funções, desde professores e pedagogos até médicos, dentistas e agentes de limpeza. O nível de escolaridade exigido vai de fundamental a superior e os salários chegam a R$ 4.186,33. As inscrições devem ser feitas na sede da prefeitura até o dia 13 de dezembro e os editais podem ser consultados no site do município.

Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania de Roraima (Sejuc)

A Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania de Roraima (Sejuc) está com seleções abertas para 16 vagas. São 12 distribuídas entre os cargos de advogado, psicólogo, auxiliar administrativo, recepcionista, pedagogo e assistente social e quatro para estágio. Podem se inscrever candidatos de nível médio e superior e os salários chegam a R$ 4.200,00. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de dezembro no setor de recursos humanos da secretaria. O edital está disponível no diário oficial do estado.

Prefeitura de Agrestina (PE)

A prefeitura de Agrestina (PE) seleciona para 124 vagas para diversos cargos, de auxiliar de sala de aula até técnico em contabilidade e advogado. Os salários podem chegar a R$ 2.025,80. O nível de escolaridade exigido vai de fundamental a superior. As inscrições podem ser feitas no site da organizadora do concurso até o dia 10 de janeiro de 2018.

Prefeitura de Mata de São João (BA)

A prefeitura de Mata de São João (BA) está com inscrições abertas para 222 vagas de agente de limpeza, copeiro, recepcionista e vigilante. O salário é de R$ 937,00. Os interessados devem ter ao menos o ensino fundamental incompleto. As inscrições precisam podem ser feitas até o dia 15 de dezembro no Sinebahia e no CRAS da Praia do Forte no Litoral. Mais informações estão disponíveis no site da prefeitura.

Prefeitura de Presidente Médici (RO)

A Prefeitura Municipal de Presidente Médici (RO) vai selecionar para 72 vagas, de pedagogo a médico. O nível de escolaridade mínima exigido é de técnico a superior, dependendo do cargo, e os salários podem chegar a R$ 7.576,19. As inscrições vão até o dia 15 e devem ser feitas na sede da prefeitura. O edital está disponível no site do município.

Secretaria de Trabalho Assistência e Desenvolvimento Social do Espírito Santo (Setades)

Secretaria de Trabalho Assistência e Desenvolvimento Social do Espírito Santo vai contratar temporariamente quatro especialistas em Desenvolvimento Humano e Social. Os candidatos precisam ter diploma de ensino superior e o salário é de R$ 4.006,69. As inscrições podem ser feitas no site do governo do Espírito Santo até o dia 18 de dezembro.

Prefeitura e Câmara Municipal de São Bernardo (MA)

A prefeitura e a Câmara Municipal de São Bernardo (MA) vão selecionar diversos profissionais para 220 vagas. Os cargos vão de guarda municipal e motorista até médico e salários podem chegar a R$ 3.500,00. O nível de escolaridade exigido vai de ensino fundamental a superior. As inscrições podem ser feitas no site da organizadora do concurso até 11 de janeiro de 2018.