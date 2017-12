Após prisão Naldo pede perdão à mulher por agressões e diz que busca ajuda profissional

O funkeiro Naldo Benny pediu perdão à esposa e afirmou que está "extremamente destruído, arrependido, quebrado e machucado" pelas agressões à mulher, Ellen Cardoso, conhecida como Mulher Moranguinho.

Em áudio enviado à imprensa nesta quinta-feira, o cantor afirmou que "vai lutar pela família" e pediu perdão também aos fãs. Na quarta, Naldo chegou a ser preso por posse ilegal de arma, mas pagou fiança, foi solto no mesmo dia e ainda fez show na festa de fim de ano do 18º Batalhão da PM (Jacarepaguá).

Na mensagem, o cantor afirma que está tentando "ser um ser humano melhor". "Estou em busca de ajuda, de profissionais que possam me ajudar para estar em condições de rever tudo que eu fiz, para ser um ser humano melhor, me tornar um homem melhor, uma pessoa capaz de ajudar a quem passa por isso. Tenho fé em Deus, peço orações das pessoas que me amam, que amam minha mulher, minha família", diz Naldo.

Por conta de uma decisão da Justiça, Naldo está afastado da mulher e da filha. "Estou com uma saudade absurda da minha filha e da minha mulher. Vou lutar pela minha família, não abro mão da minha família. Em nome de Jesus, vou dar a volta por cima", finaliza o artista.

Entenda o caso

No sábado, Ellen registrou queixa sobre a agressão na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), em Jacarepaguá. Ainda na denúncia, Moranguinho disse à polícia que o cantor teria uma arma não registrada em casa. Na quarta-feira pela manhã, já com o mandado expedido pela Justiça, a delegada Viviane Costa, da Deam, comandou ação de busca e apreensão na casa de Naldo, onde a equipe encontrou uma pistola e munição, escondida na cama do casal.

Como o crime de posse ilegal de arma é afiançável, ele pagou a fiança e foi liberado, no início da tarde, para responder em liberdade. O Ministério Público já apresentou denúncia à Justiça com base na chamada Lei Maria da Penha, de violência doméstica contra a mulher, além do porte ilegal de arma.

Ainda na quarta, a Justiça aprovou também medidas protetivas para a esposa. Segundo o depoimento de Ellen, após uma briga do casal, ele a agrediu com socos, chutes e puxões de cabelo. A esposa do cantor contou que as agressões do artista já aconteciam há sete anos, desde antes do casamento dos dois, e seriam motivadas por ciúmes.

Caso o cantor descumpra a ordem judicial, ele poderá ser preso preventivamente. As medidas protetivas determinam que Naldo saia da casa onde o casal vivia e que mantenha distância mínima de 100 metros da mulher e de familiares dela. Além disso, qualquer contato com a esposa e familiares dela estão proibidos.

Após pagar a fiança, Naldo deixou a delegacia por volta das 15h com o filho, Pablo Jorge, o irmão e empresário, Rick, e sua equipe para fazer o show na festa do 18º BPM, que foi realizada no espaço Lornier, em Vargem Pequena.

Nas redes sociais, as esposas dos policiais militares postaram fotos do show de Naldo, que aconteceu por volta das 16h, confundindo as pessoas que achavam que o cantor ainda estava preso. No vídeo publicado pelo irmão do cantor, Naldo ainda aparece de aliança. No seu perfil no Whatsapp, a Mulher Moranguinho também estampa uma foto onde aparece ao lado do marido.

Procurada pelo DIA, a PM não respondeu quem pagou pela apresentação do cantor. O empresário de Naldo também não informou se foi cobrado cachê e quem teria feito o pagamento. A PM acrescentou que a apresentação de Naldo estava contratada há mais de um mês, assim como a de outros artistas.