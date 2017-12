Apartamento em São Bernardo MPF desiste de perícia em recibos

de aluguel apresentados por Lula

O Ministério Público Federal (MPF) decidiu, no fim da manhã desta segunda-feira (18), que não há necessidade de fazer uma perícia técnica nos recibos de aluguéis apresentados pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula é acusado de receber um apartamento em São Bernardo do Campo como propina da Odebrecht. Ele nega a acusação e apresentou recibos de pagamento dos aluguéis para o empresário Glaucos Costamaques, proprietário do imóvel.

Para os procuradores, os recibos são ideologicamente falsos, ou seja, foram produzidos para dar aparência de legalidade a atos ilícitos. Alguns, conforme o MPF, trazem datas que não existem no calendário.

Ainda de acordo com MPF, o conjunto probatório atual já permite concluir que Costamarques firmava os recibos ideologicamente falsos em blocos, com objetivo de dissimular a locação do apartamento, que não existia de fato.

“Após a colheita da prova oral, não mais persiste a postulação de realização de prova pericial porque os aspectos pontuais atinentes à confecção dos documentos de que se trata, que se pretendia aclarar por prova técnica, já estão suficientemente elucidados”, considerou a força-tarefa.

A defesa de Lula também se manifestou nesta segunda-feira.

“(...) Está devidamente comprovada a autenticidade dos recibos apresentados bem como a quitação emitida em favor da inquilina, D. Marisa Letícia Lula da Silva, não havendo novos requerimentos a serem realizados por esta Defesa”, escreveram os advogados.

Agora, cabe ao juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato na primeira instância, se manifestar sobre o assunto.