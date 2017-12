23 cidades Minha Casa, Minha Vida entrega

16 mil moradias em 12 estados

O Programa Minha Casa, Minha Vida entregou hoje (20) 16,8 mil imóveis em várias cidades do país. Segundo a Caixa Econômica Federal, 67 mil pessoas serão beneficiadas com as habitações em 23 cidades de 12 estados. Ao todo, foi investido total de R$ 1,56 bilhão na construção dos imóveis.

“Esse sonho significa muito mais do que o ganho de uma casa. Significa a possibilidade de se construir um lar, criar as nossas crianças, criar os nossos netos, ter uma referência física, com endereço e com a moradia garantida”, disse o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, durante a entrega de 1.240 apartamentos em São Gonçalo, no Grande Rio.

Ele destacou que a entrega faz parte do programa Avançar, que pretende concluir mais de sete mil obras nos próximos meses.

Crise econômica superada

“Esse é o retrato de um esforço enorme que o povo brasileiro viveu para superar essa que é a mais grave crise econômica da nossa história. Enfrentamos as dificuldades e estamos conseguindo sair dessa crise. Temos que continuar unidos, trabalhando, nos esforçando para que rapidamente o Brasil volte a ficar nos trilhos”, disse Moreira Franco.

Em depoimento gravado, o presidente Michel Temer afirmou que garantir a casa própria para os brasileiros sempre foi uma das prioridades do governo. “Por isso, não só mantivemos o Minha Casa, Minha Vida como fizemos tudo para ampliá-lo”, disse.