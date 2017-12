Mundo Itália tem fornecimento de

gás prejudicado por explosão A explosão aconteceu num centro de distribuição de gás na Áustria

Uma explosão de um centro de distribuição de gás na Áustria prejudicou o fornecimento para a Itália, que precisou declarar estado de emergência nesta terça-feira (12). O gás vindo da Rússia passava pelo centro de distribuição da Áustria até chegar à Itália. Com a explosão e o incêndio ocorridos hoje, o fornecimento do gás à Itália foi interrompido temporariamente.

"Hoje houve um incidente em um ponto da transmissão de gás na Áustria que causou sérios problemas no fornecimento, principalmente no gás vindo da Rússia. Se tivéssemos o TAP, não precisaríamos ter declarado emergência", disse o ministro do Desenvolvimento Econômico da Itália, Carlo Calenda, referindo-se ao gasoduto que ligaria o país ao Azerbaijão. "Serve para diversificar o fornecimento de gás", completou.

Apesar da crise, especialistas do setor garantem que o fornecimento de gás voltará ao normal graças aos estoques feitos na Itália.