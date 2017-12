Economia Índice de Preços ao Consumidor Amplo varia 0,28% em novembro

A inflação de produtos e serviços desacelerou no país em novembro. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em 0,28% no penúltimo mês do ano, depois de avançar 0,42% em outubro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No ano, o índice está acumulado em 2,5%, o mais baixo para um mês de novembro desde 1998, quando chegou a 1,32%. Em 2016, nessa mesma época, o índice estava em 5,97%. Em 12 meses, o IPCA chegou a 2,8% - acima dos 2,7% registrados anteriormente. O número segue bem abaixo do centro da meta de inflação do Banco Central, de 4,5% no ano.