'Coração partido' Imagem de urso com fome e abatido

em ilha do Canadá comove internautas

Uma imagem feita pela fotógrafa Cristina Mittermeier, da organização SeaLegacy de proteção ao meio ambiente, mostra um urso polar faminto e abatido na ilha Baffin, no Canadá.

Ela conta que viajou para o Ártico em agosto deste ano, onde encontrou ursos polares saudáveis, mas também alguns indivíduos com muita fome.

"À medida em que as mudanças climáticas aceleram, veremos menos ursos saudáveis e mais ursos famintos. É uma dolorosa realidade do nosso estilo de vida atual", escreveu em sua conta no Instagram.

A fotógrafa disse que chorou enquanto fazia as imagens, que a "deixam de coração partido". Ela estava acompanhada de outro fotógrafo e biólogo, o Paul Nicklen. Um vídeo também foi feito e publicado pela National Geographic.

"Enquanto os cientistas dizem que os ursos estão em extinção, eu quero que as pessoas entendam com o que isso parece. Os ursos irão morrer de fome", disse Nicklen em entrevista à revista.

Um dos seguidores do Instagram do SeaLegacy escreveu: "Vejam o que os humanos estão fazendo com o nosso mundo". Outro escreveu: "Isso me deixa tão triste. Não podemos fazer mais nada?! Por que as doações não podem ser usadas para alimentar esses animais?".