Tarefas domésticas IBGE diz que mulheres ainda são as grandes responsáveis pelas tarefas domésticas

Apesar de terem conquistado mais espaço no mercado de trabalho, as mulheres ainda são as grandes responsáveis por executar tarefas domésticas no Brasil. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o levantamento, somente no ano passado, as mulheres dedicaram mais de 54 horas semanais realizando tarefas domésticas e ocupacionais. Enquanto isso, os homens trabalharam menos, 51,5 horas semanais.

O IBGE considerou, além da profissão, tarefas como produção de bens para consumo próprio, afazeres domésticos, cuidado a parentes e trabalho voluntário.

Mesmo dividindo a residência com o companheiro, o percentual de mulheres que realizam tarefas domésticas foi de 95,6%. No caso dos homens, essa mesma taxa foi de 76,4% no período.

Responsável pelo estudo, a analista do IBGE Alessandra Brito atesta para o valor humano do trabalho desempenhado, em maioria, pelas mulheres. “Quando uma pessoa realiza um serviço doméstico, aquele trabalho tem valor porque poderia ter sido feito por uma pessoa contratada”, afirma.