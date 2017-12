MILHO Governo do Estado quer aumentar exportação para a Argentina País é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, perdendo apenas para a China

Mesmo com a Argentina sendo o segundo parceiro comercial mais importante para Mato Grosso do Sul, ficando atrás somente da China, o Governo do Estado quer aumentar as exportações de minério de ferro, soja e milho para o país.

Nesta segunda-feira (11) o governador, Reinaldo Azambuja (PSDB), o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck e o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, se reuniram com o cônsul-adjunto da Argentina em São Paulo, Gabriel Rivera, para tratar de projetos econômicos entre o Estado e o País do Mercosul. O encontro foi na Governadoria.

Mesmo com esse cenário considerado positivo pelo Governo do Estado, a ideia do Executivo é aumentar os índices de exportações. “Temos ainda um perfil de exportação muito restrito, pois 90% de nossas vendas são de minério de ferro”, explica Jaime Verruck. “Hoje exportamos minério e soja, e nossa ideia é aumentar essa exportação, acrescentando o milho”, pontua.

Outra importante observação foi o desempenho do porto da cidade de Porto Murtinho, onde o município desempenha papel estratégico, pois é considerado de grande importância para a saída de commodities. “O que o vice-cônsul tem apresentado é que a gente também importe mais da Argentina. Temos opções na parte de alimentos, fertilizantes e combustíveis para o MS importar e temos ainda opção de trazer trigo para atender a indústria de MS”, completou Verruck.

Conforme o vice-cônsul, estreitar os vínculos comerciais e binacionais entre Mato Grosso do Sul e Argentina foi a principal pauta do encontro. “Desde o Consulado da Argentina em São Paulo e até a embaixada da Argentina em Brasília, consideramos muito importante a relação com Mato Grosso do Sul. As exportações de MS para Argentina esse ano já cresceram muito, 30%, e a gente quer aumentar também as importações e exportações”, finalizou o consul.