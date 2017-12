Passou mal na terça Funkeiro Mr. Catra tem alta

de hospital em São Paulo

Mr. Catra recebeu alta do Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, na noite de domingo (10), informou a assessoria do centro médico. O funkeiro se sentiu mal na terça (5) e foi internado no mesmo dia.

Na ocasião, a assessoria do funkeiro informou que ele passaria por bateria de exames. A internação fez com que ele cancelasse diversas apresentações.

Em sua agenda consta que se apresentará na quarta em São Paulo e, na sexta, em Minas.

Vídeo

Na quinta, o funkeiro divulgou um vídeo para dizer que estava bem. "É isso aí, rapaziada, tô na área. O bagulho tá tudo tranquilo. Papai tá forte que nem um touro. O coro vai comer, vai continuar do mesmo jeito. Acontece, né? Tem algumas coisas que acontecem de vez em quando, mas foi só uma balançada, uma bambeada. O touro tá aí de novo", disse.

No vídeo, Catra conclui: "É daquele jeito, ó, vou falar pra vocês: não tem 'caô', o pai tá na área".