queda Família que ocupava aeronave

desaparecida morreu, confirma FAB

A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou, na manhã desta quarta-feira (13), a informação de que foi encontrada a aeronave desaparecida desde o último sábado (9), com três pessoas da mesma família, em Mato Grosso .

O piloto embarcou na aeronave com a esposa e o filho no Distrito Nova União, em Colniza, em direção ao município de Juara, também em Mato Grosso. Leandro levava a esposa, Francieli Reseto Pascoal, e o filho do casal, um menino de 1 ano e 7 meses. Todos foram encontrados mortos, nesta quarta.

Em nota, a FAB confirmou que "infelizmente, todos os três ocupantes – um homem, uma mulher e uma criança – foram encontrados sem vida" e disse que, "no momento, os militares da FAB trabalham no resgate das vítimas".

Por volta das 10h30 do último sábado, Leandro disse à família que estava sobrevoando Juruena e que estava a 40 minutos de Juara. Nesse mesmo contato, teria pedido aos familiares que o buscassem no aeroporto.

Chegando no local de encontro, a família esperou por horas, mas Leandro não pousou no ponto combinado em Mato Grosso.