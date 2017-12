Refinaria de Capuava Descoberto furto de combustível em duto da Petrobras; casal é preso em flagrante

Um casal foi preso em flagrante, na tarde de domingo (10), em Santo André, no ABC paulista, por envolvimento no furto de combustíveis da Refinaria de Capuava (Recap), da Transpetro, em Mauá. No local, os policiais civis encontraram um poço de três metros de profundidade que servia de acesso para a extração do produto de um duto.

Depois de perfurar o duto, os criminosos instalaram uma válvula que permitia transferir para um tanque, com capacidade para 20 mil litros, instalado em um caminhão. “Esse procedimento é feito por profissionais, pois precisa de equipamento especial e técnica”, disse, por meio de nota, o delegado Jan Plzak, titular da 3ª Delegacia de Investigações sobre Crimes Patrimoniais contra Órgãos e Serviços Públicos (3ª Patrimônio).

Sob a coordenação dessa delegacia, policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) vinham investigando o desvio de combustível e ao se dirigirem para a residência flagraram o casal e toda a montagem utilizada para o furto.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, a Recap responde por 30% da produção de combustível comercializada na Grande São Paulo.

Os criminosos presos vão responder por furto e associação criminosa. O caso prossegue sob investigação. Segundo nota da Transpetro, a intervenção clandestina foi descoberta em um oleoduto no bairro Vila Palmares, no município de Santo André, na noite de de domingo (10). “Não houve vazamento e não há risco de explosão”, informou a companhia.

A estatal informou que mobilizou equipes para fazer o reparo no duto e que está ajudando nas investigações. “A maior preocupação da companhia é com a segurança das famílias, pois intervenções criminosas nos dutos podem trazer riscos para a comunidade, como incêndios ou explosões”.

A empresa alerta que é muito importante a participação dos moradores de áreas próximas aos dutos e solicita que eles entrem em contato com a Transpetro por meio do telefone 168, no caso de alguma movimentação suspeita na faixa de dutos ou em terrenos próximos. Para ligar, o informante não terá custo e o atendimento está disponível em qualquer hora do dia ou da noite, nos sete dias da semana.