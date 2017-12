Cancelamento de voos Chuva e neve causam cancelamento de voos em Londres Várias estradas estão fechadas no centro da Inglaterra e no País de Gales

Dezenas de voos foram cancelados hoje (11) no aeroporto de Heathrow, em Londres, por causa das fortes nevascas que caíram no Reino Unido, provocando uma alteração nos meios de transporte e o fechamento de escolas.

Heathrow, a oeste de Londres, informou que cancelou dúzias de voos e pediu aos passageiros que entrem em contato com suas companhias aéreas para saber quando poderão viajar.

Além disso, o aeroporto escocês de Edimburgo cancelou sete voos, enquanto o de Manchester, ao norte da Inglaterra, informou que suspendeu a decolagem de 13 aviões.

Várias estradas estão fechadas desde ontem, especialmente no centro da Inglaterra e no País de Gales, onde foram registradas as maiores nevascas, que chegaram em alguns lugares a até 30 centímetros.

Em certas áreas rurais, a temperatura caiu esta madrugada a 10 graus abaixo de zero, o que provocou cortes no fornecimento de energia elétrica em algumas áreas do centro da Inglaterra, no sul de Gales e também na Escócia. As informações são da agência de notícias EFE.