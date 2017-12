INCENTIVO Capes lança edital para financiar criação de jogos educacionais Os projetos aprovados terão financiamento global de R$ 1 milhão

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) lançou o novo edital de fomento à inovação na temática Jogos Virtuais. Os interessados podem se inscrever até 12 de janeiro de 2018. Com o concurso, a Capes pretende estimular a inovação pedagógica.

Será aceito um projeto por Instituição de Ensino Superior do programa Universidade Aberta do Brasil (UAB). Os jogos devem ser voltados a cursos de licenciatura. Para ser selecionado, o candidato deve adaptar o jogo para várias disciplinas. O edital também estabelece que o design deve ser desenvolvido tanto para computadores quanto no formato mobile para dispositivos móveis, além disso é necessário ter opções de acessibilidade e inclusão.

Os projetos aprovados terão financiamento global de R$ 1 milhão, sendo R$ 100 mil o valor máximo por cada projeto.

Inscrição

Os interessados devem encaminhar os projetos pela internet. Não serão aceitos projetos por qualquer outro meio ou fora do prazo estabelecido pela Capes. A Instituição participante deve pertencer ao Sistema UAB e estar cadastrada no SisUAB.

O resultado preliminar deve estar disponível a partir do dia 26 de fevereiro de 2018. O resultado final será divulgado em em 23 de março no Diário Oficial da União e no site da Capes.