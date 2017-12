Pesquisa Brasileiro 'campeão' da Netflix assistiu ao filme 'Ratatouille' 344 vezes

Com a popularização das plataformas sob demanda, a praticidade de se ver uma série completa ou de rever aquele filme predileto a qualquer instante tem mudado o consumo de entretenimento.

Levantamento da Netflix mostra que as pessoas assistiram a mais de 140 milhões de horas por dia ou a mais de 1 bilhão de horas por semana em seu serviço de streaming ao longo de um ano.

Se esses números já são bem expressivos, imagine uma pessoa assistir a um filme 344 vezes. Essa façanha pertence a um brasileiro (que não teve nome revelado), um tanto obcecado pela animação "Ratatouille" (2007), de Brad Bird. De acordo com a Netflix, um assinante assiste, em média, a 60 filmes por ano em sua plataforma.

Para quem não se lembra, a animação da Pixar conta a história de um rato com dotes para a gastronomia.

Os dados fazem parte de um levantamento da Netflix que se refere ao período de 1° de novembro de 2016 a 1° de novembro deste ano. Nesse período, o Brasil ficou na sexta posição no ranking de países com mais maratonistas em um único dia -o México lidera esse ranking.

A empresa também consultou mais de 60 mil assinantes para entender suas preferências. De acordo com a pesquisa, os brasileiros passaram mais de duas horas por dia no serviço de streaming para assistir a séries de ficção científica, como "Travelers" e "The OA", e a dramas policiais, como "Ingobernable" e "Suburra: Sangue em Roma".

De acordo com a Netflix, o dia com mais maratonas no Brasil foi 20 de agosto. No mundo, a marca foi atingida no primeiro dia do ano.

Dirigida por César Charlone -de "O Banheiro do Papa" e diretor de fotografia de "Cidade de Deus"-, a série brasileira "3%" foi a segunda mais vista no mundo e é a primeira produção original da Netflix no Brasil.

Com a participação da atriz Fernanda Vasconcellos, a segunda temporada da atração está prevista para ser lançada em abril de 2018.

Sucesso de crítica (foi indicada no último Emmy, mas derrotada por "Handmaid's Tale") e de público, "Stranger Things" foi eleita pelos brasileiros como a melhor série para se assistir em família. Os nove capítulos da segunda temporada estão disponíveis na plataforma sob demanda desde o final de outubro.