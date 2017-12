MUNDO Brasileira é morta com golpes

de taco de beisebol no Havaí

Uma brasileira de 51 anos foi morta por sufocamento e com golpes de taco de beisebol no Havaí na quinta-feira (7). Um casal foi detido horas após o crime, depois de ser flagrado com o carro roubado da vítima, Telma Emery.

Além de matar a mulher, os criminosos amarraram e amordaçaram a filha dela, de 8 anos, no segundo andar da casa onde ambas estavam.

Telma, que vivia há mais de 20 anos no Havaí, era professora substituta e também trabalhava limpando e organizando casas que eram alugadas por temporada. A casa onde aconteceu o crime estava vazia e ela teria surpreendido o casal lá dentro ao chegar no local.

O corpo da brasileira foi encontrado por turistas que iriam alugar a residência.

Após a família ser comunicada pela polícia, o cunhado de Telma, Brian Emery, divulgou em redes sociais fotos do Toyota Tacoma dourado da vítima e um vídeo no qual pedia ajuda da comunidade para localizar o carro e os autores do crime, com base em uma descrição feita pela sobrinha.

O veículo foi encontrado no estacionamento de um supermercado, onde clientes viram o casal e o associaram com a descrição feita por Brian. O comportamento da jovem, aparentemente drogada, também chamou atenção e a polícia foi chamada.

A mulher foi detida por roubo de veículo e o homem, que já tinha um mandado não especificado pela polícia, foi acusado também por danos à propriedade criminal por ter chutado a janela de uma viatura. Segundo a emissora de TV Hawaii News Now, dezenas de pessoas assistiram ao momento em que eles foram conduzidos e gritaram ofensas aos dois.

O jornal “Star Advertiser” diz que Telma era muito querida pela comunidade local e que uma vigília foi realizada na noite de quinta em frente à casa onde ela foi morta. Vizinhos, amigos e parentes a descreveram como uma ótima mãe e uma “pessoa especial”, que dava muita atenção a todos. Seu marido, Kevin Emery, agradeceu às manifestações de solidariedade recebidas pela família.

O Itamaraty informou que o Consulado Geral do Brasil em Los Angeles mantém contato com familiares de Telma e com as autoridades policiais que investigam o caso e que continuará acompanhando seu desenvolvimento e prestando todo o suporte necessário.