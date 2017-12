Produção industrial Alta na produção industrial é registrada

em seis dos 14 locais pesquisados

A produção industrial cresceu em seis dos 14 locais pesquisados no País na passagem de setembro para outubro, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física Regional, divulgados nesta sexta-feira, 8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em São Paulo, houve queda de 1,2%, resultado bem pior do que a alta de 0,2% mostrada no total nacional. A Bahia (-7,0%) apontou o resultado mais negativo em outubro, intensificando o recuo de 1,7% verificado no mês anterior. Pernambuco (-2,1%), Minas Gerais (-1,2%), São Paulo (-1,2%), Pará (-1,0%), Região Nordeste (-0,6%), Rio Grande do Sul (-0,6%) e Paraná (-0,1%) assinalaram as demais quedas.

Mas as quedas foram compensadas pelas altas. O avanço mais acentuado foi no Amazonas (3,9%), que eliminou a queda de 0,5% observada em setembro último. Santa Catarina (1,6%), Ceará (1,2%), Rio de Janeiro (0,6%), Espírito Santo (0,5%) e Goiás (0,1%) completaram o conjunto de locais com índices positivos em outubro de 2017.

Na comparação com outubro de 2016, a alta em São Paulo foi de 6,8%, resultado maior do que a alta 5,3% mostrada no total nacional. Ante igual mês do ano passado, dez dos 15 locais pesquisados tiveram resultados positivos.