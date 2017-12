Mato Grosso Aeronave com piloto, mulher e filho desaparece em MT; FAB faz buscas Piloto fez contato pela última vez às 10h30 de sábado (9)

Uma aeronave com três pessoas desapareceu nesse sábado (9) entre os municípios de Juruena e Juara, a 893 km e 690 km de Cuiabá, respectivamente. Segundo familiares, estavam na aeronave o piloto Leandro Ferreira Pascoal, de 28 anos, a mulher dele, Francieli Reseto Pascoal, e o filho do casal, Felipe Pascoal, de 1 ano e 7 meses. Militares da Força Aérea Brasileira (FAB) começaram a busca pela aeronave neste domingo (10).

De acordo com o irmão de Leandro, Fábio Ferreira Pascoal, a família saiu do Distrito Nova União, em Colniza, a 1.065 km de Cuiabá, com destino ao município de Juara. Leandro, é pecuarista, visitaria familiares na cidade. A aeronave pertence a Leandro.

“Ele fez o último contato às 10h30, disse que já estava sobrevoando Juruena e que estava a 40 minutos de Juara. Disse que era para buscá-los [no aeroporto]”, comentou o irmão.

A família esperou pelo avião, mas ele não chegou. Os celulares de Leandro e Francieli estão fora da área de cobertura. Conforme a família, Leandro tinha costume de fazer esse trajeto há quatro anos e nunca teve problemas.

A FAB foi comunicada a respeito do desaparecimento da aeronave. Ao G1, a FAB disse que não conseguiu rastrear, até o momento, onde está a aeronave. Militares de Manaus (AM) começaram a fazer buscas pelo avião neste domingo. Segundo a família do piloto, aeronaves da FAB fizeram sobrevoos na região.

Até o final da manhã deste domingo não havia sinais da aeronave ou dos ocupantes.