SEGURANÇA Adolescente é morto em dia de operação da Polícia Militar na Rocinha

Em dia de operação da Polícia Militar na Rocinha, um adolescente foi morto nesta sábado (16), na maior comunidade da zona sul do Rio.

De acordo com testemunhas, o rapaz, que tinha 15 anos, foi atingido por um tiro de fuzil quando estava dentro de uma quadra na favela.

Desde o início do sábado, a Polícia Militar realiza operação na comunidade. Segundo a nota da polícia, militares do Bope (Batalhão de Operações Especiais) tentavam "levar estabilidade à área".

Segundo a PM, foi aprendido um fuzil AK-47 e "o suspeito estava usando uma bermuda com a inscrição 'Amigos do Rogério 157'" -chefe do tráfico preso no início de dezembro.

A morte do adolescente será investigada pela Divisão de Homicídio (DH) da capital, na Barra.

Nas redes sociais, moradores postaram vídeos e texto de vários tiroteios na comunidade neste sábado.

No dia 6, a Polícia Civil prendeu Rogério 157 na comunidade do Arará, na zona norte, durante uma megaoperação das forças policiais em comunidades da capital fluminense.

Ele é apontado como um dos responsáveis por uma disputa territorial na favela da Rocinha, na zona sul, que tem provocado mortes e afetado o acesso dos moradores a serviços.

A disputa já deixou mais de 20 mortos desde setembro.