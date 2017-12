SEREISMO Faculdade lança curso de natação para formar sereias

Misteriosas mulheres com cauda de peixe, graciosas e sedutoras, que atraem pessoas para o fundo do mar. As sereias são seres mitológicos que mexem com o imaginário de homens e mulheres há séculos.

Para tentar dar vida ao mito, uma faculdade de Jundiaí (SP) criou um curso de natação para ensinar técnicas de nado e dança que imitam os movimentos das princesas do mar. "Todas querem ser sereias por um dia", garante a vice-diretora da instituição, Bettina Ried.

Em entrevista ao G1, ela conta que a ideia surgiu em um congresso realizado em 2016, na Alemanha, após uma palestra sobre o movimento ondulatório de natação, popularmente conhecido como nado borboleta.

Bettina lembra que na época acontecia o primeiro campeonato alemão de nado sereia. “Comecei a estudar a pedagogia desse movimento, aproveitando-a nos projetos de extensão. Coincidentemente, surgiu a novela da sereia na TV Globo", afirma, em referência ao folhetim "A Força do Querer", em que Isis Valverde interpretava a personagem Ritinha.

Apesar do destaque para a história da personagem que tinha o sonho de virar uma estrela internacional no papel de uma sereia, a vice-diretora afirma que o assunto ainda tem um alcance limitado.

"Já estão surgindo iniciativas isoladas para atender a esse fascínio, mas as iniciativas se limitam, quase sem exceções, a sessões de fotografia exibindo caudas coloridas em cenários de piscinas luxuosas ou praias paradisíacas", afirma.

Para tentar ampliar esse leque, a equipe de coordenação da faculdade elaborou um programa específico para expressar o modo sereia se movimentar na água.

Expressividade corporal

Para entrar no curso, o requisito básico é ter uma cauda de sereia completa. "Tão importante quanto essa beleza externa são as habilidades típicas da sereia de movimentar-se com graça pela água. Ensinamos técnicas de propulsão, giros, parafusos e movimentos de braço tipicamente de sereias. Eles são graciosos, estéticos e exaltam a expressividade corporal."

Segundo a educadora, a aprendizagem das habilidades aquáticas constituem um fator importante na aprendizagem do nado, ou seja, da competência de se movimentar com segurança e desenvoltura na água. Mas ela garante que os movimentos vão além da parte estética.

"Os movimentos diversificam as experiências motoras, cognitivas e afetivas. Eles exigem esforço físico intenso, que envolve o corpo inteiro. Ou seja, representam uma atividade física com um gasto calórico comparável, ou superior, ao de um treinamento de natação comum. Trabalham as pernas, os braços, a região abdominal, os glúteos, além da capacidade cardiorrespiratória, e tudo isso com muita graça e beleza", explica Bettina.

O curso é orientado para crianças e adolescentes que saibam se sustentar na água, mesmo que não saibam nadar, e também para adultos, inclusive "sereios", segundo a educadora física.

"A atividade não se restringe apenas a meninas. Meninos, jovens, trintões, também podem ser homens do fundo do mar", garante.