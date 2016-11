XUXA E SASHA Xuxa se declara para a filha, Sasha: 'Volta logo para os meus braços'

Amor de mãe não tem igual. Mesmo visitando a filha, Sasha, com frequência em Nova Yorke indo acompanhá-la em seu ensaio fotográfico no Japão neste fim de semana, Xuxa Meneghel usou sua conta no Instagram neste domingo (27) para mostrar que já está morrendo de saudades da filha.

"Como eu posso te amar tanto? Como eu posso sair de perto de você e já estar com saudades? Como eu posso agradecer a Deus por ter me dado um anjo lindo por dentro e por fora?", declarou-se a apresentadora ao postar uma foto de Sasha.

"Você é meu orgulho, você arrasou fotografando pela primeira vez como modelo profissional (mesmo você não querendo). Volta logo pros meus braços... Sua mami", escreveu Xuxa na rede social sobre a filha criar uma linha de roupas e modelar para marca Coca-Cola Jeans.

Sasha está estudando em uma faculdade de moda em Nova York, a The New School of Fashion, universidade eleita a melhor dos EUA pelo Business of Fashion no ano passado. A matrícula semestral custa aproximadamente US$ 23 mil.

Antes de deixar, temporariamente, o Brasil, a filha de Xuxa desenhou roupas para a mãe usar em sua atração da Record e ganhou experiência ao fazer um estágio com a tia na grife infantil "Bicho Comeu".